As: "Anche Mertens e Piatek per l'Atletico Madrid se sfuma Cavani"

MADRID - Ci sono anche Dries Mertens e Krzysztof Piatek fra le alternative a Edinson Cavani per l'Atletico Madrid. La squadra del Cholo Simeone è alla ricerca di un centravanti per il mercato di gennaio e avrebbe messo gli occhi sul Matador in scadenza di contratto con il Psg. Nel caso non dovesse andare in porto la trattativa con il club francese, però, secondo "As" l'Atletico avrebbe messo nel mirino cinque possibili alternative. Nonostante Cavani appaia entusiasta di vivere una nuova esperienza a Madrid, l'aspetto economico e la mancanza di un sostituto per il Psg potrebbe complicare la trattativa. Dunque, il club spagnolo si è messo alla ricerca di altri profili altrettanto appetibili. Nella lista figura Piatek, che è in uscita dal Milan dopo l'arrivo di Ibrahimovic e che potrebbe essere il numero 9 che cerca Simeone. Di tutt'altro stampo, invece, è Mertens, anche lui a scadenza con il Napoli il prossimo anno, che era stato già cercato dai Colchoneros in estate dopo la partenza di Griezmann. Poi, si leggono i nomi di Paco Alcacer chiuso al Borussia Dortmund dall'arrivo di Haaland e di Patrick Cutrone visto come un acquisto anche di prospettiva per l'età e relegato in panchina al Wolverhampton dove si è trasferito dal Milan in estate per 18 milioni. Infine, l'Atletico continua a seguire con attenzione anche Bakambu che sembra desideroso di tornare in Spagna dopo l'esperienza in Cina dove, però, ha uno stipendio molto alto.