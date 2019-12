In vendita Meité e Djidji. Toro, qualcuno lo prendi?

TORINO - Il Toro ha ripreso il lavoro in vista del primo appuntamento di gennaio: l’incrocio contro la Roma del ds Petrachi, a lungo dirigente sotto la gestione Cairo, cade domenica 5. A mercato già iniziato: in queste prime battute la linea concordata tra allenatore, attuale ds granata Bava e Cairo è di procedere con lo sfoltimento della rosa. Ma la prestazione e l’esito della gara contro la Spal, come in precedenza quelle contro Lecce e Samp e Udinese... dicono che una rinfrescata alla rosa anche alla voce entrate non farebbe mica male, al Toro. Magari un centrocampista con visione di gioco verticale, e che possa portare in dote qualche gol. Dopo che Rincon, contro la Spal, ha almeno rotto un incantesimo, risultando il primo mediano granata a segnare lo straccio di una rete, in campionato. E anche in attacco, qualcosa a questo Toro potrebbe servire. Zaza è più deludente che reattivo, Verdi resta alla ricerca del sé perduto a Bologna e Iago Falque, tra l’infermeria e le sirene di mercato è in questo momento lontano, dalla squadra. Anche fisicamente, visto che ha chiesto e ottenuto di restare in Spagna per continuare la riabilitazione dopo la lesione muscolare alla coscia sinistra. Eventuali altri ingressi si renderebbero poi necessari in base alla quantità delle uscite. In difesa, ad esempio, il Lecce si è messo sulle tracce di Djidji. Se i giallorossi dovessero ingaggiare il francese, e il club granata cedere anche Bonifazi, è chiaro che a Mazzarri dovrebbe essere consegnato un centrale, per riequilibrare numericamente il reparto. Bonifazi che, intanto, è in ballo con l’Atalanta in un discorso che può coinvolgere Barrow (appetito pure dal Bologna che non molla nemmeno per il ritorno di Lyanco e, in alternativa all’atalantino, ha agganciato Zaza). Anche la Fiorentina, che tra i granata non guarda solo ai difensori, ha chiesto informazioni, su Bonifazi (da registrare pure le avances di Lecce e Parma). In questo momento ponendosi come una seria accreditata, per ricevere il centrale ex Under 21.

DA OKAKA A DUNCAN

Fiorentina che, per rimpolpare la mediana, pensa infatti a Meité. La versione recente del francese fa sì che il Toro non si affanni per la sua conferma, anzi. Le qualità del giocatore però restano, ed è possibile che un passaggio lontano da un ambiente nel quale fatica a reagire possa farlo rifiorire. La mezzala aveva raggiunto una quotazione vicina ai 20 milioni: ora la curva della valutazione del suo cartellino si è decisamente abbassata, ma in viola può tornare a crescere. Pressoché fermi ai blocchi di partenza della stagione perché quasi mai utilizzati da Mazzarri sono poi Edera e Parigini. Il primo è entrato in campo per un paio di minuti contro il Genoa, riuscendo a ricevere due cartellini gialli in altrettanti minuti, il secondo non ha mai avuto una chance, dopo che nella passata stagione aveva avuto discreti spazi. Tra le altre è l’Udinese, una società interessata ai due esterni. Quell’Udinese dove gioca Okaka, alle dipendenze di Mazzarri al Watford e attaccante che l’allenatore toscano riaccoglierebbe volentieri. In bilico resta anche la posizione di Zaza, per quanto non sia facile, senza realizzare una corposa minusvalenza, cedere un centravanti pagato da Cairo 14 milioni. Le mosse granata su Barrow, e il gradimento manifestato per Okaka lasciano comunque intendere che Zaza - che ora intriga appunto Mihajlovic, per il Bologna - rimanga un forte indiziato, per salutare il Toro. Fosse anche con la formula del prestito. Sarà un periodo di tanti “arrivederci”, ma auspicabilmente per i destini del club anche di un paio di “ben arrivato”. Dopo due annate senza colpi, e vista l’aria che tira tra una classifica precaria e i malumori della piazza, limitarsi alle uscite sarebbe un azzardo. Anche senza cessioni dal reparto, un acquisto a centrocampo sembra il minimo sindacale: Badelj (Fiorentina in prestito dalla Lazio), Duncan (Sassuolo) o magari Diawara che il Toro incrocerà domenica (il guineano dovrebbe giocare titolare, nella Roma) sono buone soluzioni.