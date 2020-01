Tottenham, Mourinho: "Il futuro di Eriksen? Non lo so, potrebbe andare via a gennaio"

LONDRA (INGHILTERRA) - "Il futuro di Eriksen? Non lo so e sono onesto". Così Jose Mourinho, manager del Tottenham, ha risposto a una domanda sul futuro del centrocampista danese sulle cui tracce ci sono anche Inter e Juventus. Eriksen ha il contratto in scadenza a giugno e non ha intenzione di rinnovarlo, gli Spurs rischiano quindi di perderlo a parametro zero. Parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita di FA Cup con il Middlesbrough, lo Special One ha ammesso: "Conoscete la situazione, in questo momento può mettersi d'accordo con qualsiasi club per la fine della stagione. Questa è un'opzione. L'altra è che si metta d'accordo con un club per gennaio, ma in quel caso abbiamo noi il controllo". Ancora sulla possibilità di una cessione a gennaio di Eriksen, Mourinho ha dichiarato: "Abbiamo il controllo della situazione. Un'altra possibilità è che rimanga. In questo momento è qui, è un nostro giocatore". In vista della partita di FA Cup contro il Boro, il manager degli Spurs ha dichiarato: "Posso dire che Harry Kane e Ndombele non saranno a Middlesbrough, posso dire che Christian Eriksen sarà a Middlesbrough". A proposito dell'infortunio di Kane, Mourinho ha concluso: "Non lo so, forse più tardi ci saranno novità. Ma la mia sensazione è che avremo più brutte che buone notizie".