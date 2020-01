Genoa, ecco Behrami: è ufficiale

GENOVA - Tramite una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, il Genoa ha reso noto "di aver ricevuto il transfert internazionale per il tesseramento del centrocampista svizzero Valon Behrami (Mitrovicë, 19/04/1985)". Un ritorno per Behrami, che ha iniziato la propria avventura in Serie A proprio nel Genoa nella stagione 2003/04; in seguito ha militato anche con Napoli, Lazio, Fiorentina, Udinese e Verona. All'estero ha militato con West Ham, Watford, Amburgo e Sion.