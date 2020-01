Sport: "Juve, nuovo assalto per Juan Miranda"

BARCELLONA (SPAGNA) - Nuovo assalto della Juve per Juan Miranda. I bianconeri, che già in estate avevano mostrato un forte interesse per il classe 2000, non mollano la presa e secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport sarebbero pronti a intavolare una trattativa per portare il calciatore a Torino. Il terzino sinistro di proprietà del Barcellona è attualmente in prestito allo Schalke 04. L'avventura con il club tedesco, però, non è iniziata bene. Tanta panchina e solo tre presenze prima della sosta.