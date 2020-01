Pogba, ecco perché la Juve lo aspetta

Ieri Paul Pogba è uscito dall’ospedale dove era stato sottoposto all’intervento alla caviglia destra e ha subito iniziato a lavorare. Non ancora alla riabilitazione, considerato che ha un gambaletto rigido, ma sulla muscolatura del busto con flessioni e addominali. Insomma, il francese è motivato e vuole mostrare tutta la sua abnegazione. A chi? Forse al Manchester United e ai suoi tifosi, che stanno perdendo fiducia nel fatto che Pogba possa essere la stella che sognavano quando hanno speso 110 milioni di euro per acquistarlo dalla Juventus. I rapporti fra il campione del mondo e il suo club sono, infatti, quelli di un divorzio imminente e il suo agente Mino Raiola sta tessendo la tela per una nuova cessione. Pogba ha un sogno: tornare alla Juventus, per ritrovare l’ambiente nel quale era maturato ed esploso a livello internazionale e che non ha ritrovato allo United. A 26 anni sa di non poter sbagliare la scelta e crede che nella Juventus di Cristiano Ronaldo potrebbe tornare a splendere e, soprattutto, lottare per la Champions League, cosa che nel Manchester della ricostruzione rischia di essere una chimera ancora per qualche anno.