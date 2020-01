Pjaca dalla Juve al Cagliari: trattativa avanzata

TORINO - Marko Pjaca è ad un passo dal Cagliari. Smaltiti i tanti infortuni che ne hanno sinora minato la carriera e fresco di debutto stagionale in Coppa Italia contro l'Udinese, l'esterno croato in forza alla Juventus con tutta probabilità terminerà la stagione in Sardegna. I rossoblù avrebbero incassato il sì del calciatore, desideroso di giocare con continuità e reduce da un non brillantissimo prestito alla Fiorentina e da sei mesi ai margini della rosa di Maurizio Sarri. L'ultimo ostacolo resta l'accordo tra le due società circa la formula del trasferimento (prestito secco o con diritto di riscatto), ma dopo l'importante accelerata nella trattativa, la fumata bianca dovrebbe essere questione di (pochi) giorni.

