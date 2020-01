Pjaca è a un passo dal Cagliari. Everton-Emre Can: tutto fermo

Marko Pjaca è molto vicino al Cagliari, anche se è presto per dichiarare conclusa la trattativa che porterà il fuoriclasse croato in Sardegna con la formula del prestito. Juventus e Cagliari stanno definendo i dettagli e il giocatore sta riflettendo sull’opportunità che gli si offre. Non vuole più sbagliare scelta dopo che è riuscito a riprendersi dopo il gravissimo infortunio e può rilanciare la sua carriera. Peraltro è lo stesso pensiero di Fabio Paratici che ha sempre creduto nel suo talento e adesso vorrebbe provare a rimetterlo sui binari giusti nei prossimi sei mesi. A quel punto, Pjaca potrebbe anche tornare alla Juventus, per la gioia dei tifosi che non l’hanno mai scordato e sperano ancora di sfruttare la sua classe. Nei prossimi giorni la situazione sarà più chiara, intanto Pjaca continua ad andare in panchina e, dopo i minuti giocati contro l’Udinese, spera di entrare in campo anche domani contro la Roma nei quarti di Coppa Italia.