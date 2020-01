Matuidi e l’opzione fino al 2021. Primi contatti con l’entourage

TORINO - C’è un’altra scadenza ed è quella relativa all’opzione per il rinnovo di Blaise Matuidi. Il centrocampista campione del mondo ha un contratto fino al 30 giugno 2020, ma l’accordo prevede una corsia prioritaria per la Juventus, che entro febbraio può decidere di prolungarlo di una stagione (2021). I contatti tra i dirigenti bianconeri e Mino Raiola, potente agente del francese con cui il club bianconero ha buonissimi rapporti, sono già cominciati. Chiacchierate e primi confronti che, però, non hanno ancora portato a una decisione finale.