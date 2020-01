Marotta: “Eriksen all'Inter? Spero sia l'inizio di una nuova era di campioni”

MILANO - "Eriksen è un ottimo giocatore, siamo molto felici di averlo con noi. L'Inter oggi ha un appeal alto, spero sia l'inizio di una nuova generazione di campioni". Così Beppe Marotta, ad dell'Inter, intervenuto ai microfoni di RaiSport prima della partita contro la Fiorentina. "E' stata una trattativa lunga e difficile, ma noi eravamo sicuri che il giocatore aveva sposato il nostro progetto. E' un accordo che arricchisce di qualità questo gruppo", ha aggiunto il dirigente nerazzurro.

Lukaku: "Potevo andare alla Juve ma ho scelto l'Inter"

Marotta: "Non guardiamo alla Juve"

“Juve? Non guardiamo gli altri, ma noi stessi. Dobbiamo cercare di puntellare il percorso nel migliore dei modi da qui fino a fine stagione. Momento complicato e tanti pareggi? Difficile spiegarlo, ma Conte sta lavorando e speriamo di fare meglio nel girone di ritorno”. Ancora su Eriksen: “La trattativa è stata un po’ lunga, perché dall’altra parte c’era un grande manager come il presidente del Tottenham, ma eravamo rassicurati dal fatto che Eriksen avesse sposato il nostro progetto. Alla fine abbiamo raggiunto un accordo che ci premia tutti e che aumenta la qualità del gruppo. Non credo faremo ancora qualcosa. Siamo stati fortunati a trovare un’opportunità straordinaria come Eriksen, ma non credo che in giro ci siano giocatori in grado di innalzare ancora il livello qualitativo della rosa“.