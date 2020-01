Amrabat alla Fiorentina da luglio: è ufficiale. Napoli battuto

FIRENZE - Sofyan Amrabat è un nuovo giocatore della Fiorentina. Nella notte il club viola e l'Hellas Verona hanno trovato l'accordo per il trasferimento del centrocampista marocchino in toscana: 18 milioni più 2 di bonus in caso di qualificazione europea. Amrabat, però, vestirà la maglia della Fiorentina a partire dal prossimo luglio, intanto terminerà la stagione con la squadra scaligera. Commisso e Pradè sono riusciti a battere la concorrenza di diverse squadre che si erano interessate al marocchino, messosi in mostra in questo primo scorcio di stagione sotto la gestione di Ivan Juric. Non ha mai nascosta di preferire Firenze alle altre destinazioni ed è stato accontentato. Per lui contratto da 1,5 milioni più bonus a stagione, la firma arriverà in mattinata.