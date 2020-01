Lampard: "Giroud resta al Chelsea. Mertens non arriva"

ROMA - Inter e Lazio restano a bocca asciutta. In questi ultimi giorni le voci di un possibile trasferimento di Giroud si erano fatte sempre più insistenti, ma a mettere fine alla questione è stato Lampard. L'allenatore del Chelsea ha dichiarato cosi in conferenza stampa: "Per noi il mercato è finito e questo include anche possibili cessioni. Giroud non si muove, rimarrà qui". Questa dichiarazione gela tutte le sue pretendenti. Oltre a Inter e Lazio sul giocatore c'era anche l'interesse del Tottenham. All'allenatore dei Blues è stato chiesto anche riguardo il possibile trasferimento di Mertens, a cui ha risposto con un secco no.

