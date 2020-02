Rakitic elogia Ronaldo: "Mi piacerebbe giocare con lui, è uno dei più grandi della storia"

BARCELLONA (Spagna) - Rispondendo alle domande dei tifosi su "Bleacher Report", Ivan Rakitic, centrocampista del Barcellona, parla anche di Juve. Si comincia dall'apprezzamento del giocatore croato del Barça,accostato tante volte ai bianconeri, per Cristiano Ronaldo: "Se mi piacerebbe un giorno giocare con Ronaldo? Ovviamente, è uno dei più grandi calciatori della storia, ti diverti davvero a guardarlo e stanno vedendo tutti quello che sta facendo alla Juve". Non solo Ronaldo, però, tra i temi bianconeri toccati dal croato. Rakitic, infatti, si dichiara anche molto affascinato da un altro calciatore juventino: "Il giocatore più sottovalutato al mondo? Ce ne sono tanti, Mourinho per esempio ha fatto il mio nome. Per me lo è anche Pjanic". Poi, il discorso passa su un altro campione, questa volta sua compagno di squadra in Catalogna: "Messi? E' incredibile giocare con lui, è speciale, è di sicuro il miglior giocatore degli ultimi 15 anni e per me di sempre. Giocare al suo fianco negli ultimi sei anni è stato fantastico". Infine, il centrocampista della Croazia conclude rispondendo ad una provocazione di mercato: "Se tornasse Neymar? Di sicuro mi piacerebbe averlo nella mia squadra, ma deve decidere lui cosa è meglio per sé stesso. E' un mio grande amico e voglio vederlo felice, quando lo è, è uno dei migliori al mondo".