Marotta: “Lautaro Martinez via dall'Inter? Solo se chiede la cessione…”

Su Lautaro Martinez ci sono gli occhi delle big spagnole, Real Madrid e Barcellona. Beppe Marotta ha fatto il punto sull’attaccante argentino nel prepartita contro la Lazio: “Sta crescendo, è molto giovane, credo che a lui interessi indossare questa gloriosa maglia e crescere dal punto di vista professionale. L’Inter dal punto di vista storico non ha nulla da invidiare agli altri club. I giocatori vanno via da qui quando lo chiedono espressamente - ha detto il dirigente a Sky Sport -. Stiamo attraversando un periodo positivo, c’è soddisfazione per questa stagione. Vogliamo recitare un ruolo da protagonista. Eriksen? Per lui è necessario un periodo di ambientamento, è normale che ci siano giocatori che iniziano la partita e altri che la finiscono. Decide Conte”.