Catalunya Radio: "Il Barcellona era su Mertens, ma lo ha scartato"

BARCELLONA (Spagna) – Dries Mertens sfiderà il Barcellona la settimana prossima in Champions League, ma ha rischiato di vivere il confronto fra Napoli e blaugrana sull'altra sponda. Secondo il programma ‘Club de la Mitjanit’ di ‘Catalunya Radio’, infatti, il Barcellona avrebbe osservato il 32enne attaccante belga nei mesi scorsi in vista di un possibile affondo nel mercato di gennaio. Alla fine, però, le prestazioni di Mertens non sarebbero state sufficientemente convincenti e il Barcellona avrebbe così scartato il belga, che è in scadenza di contratto con il Napoli a giugno. Come è noto il reparto offensivo dei blaugrana è alle prese con le lunghe assenze di Luis Suarez e Ousmane Dembelé: in queste ore, grazie a una deroga sul mercato, il Barcellona sta per prendere Martin Braithwaite dal Leganes.