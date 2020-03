Momo Sissoko: "Pogba tornerà alla Juventus"

Mino Raiola a fine gennaio aveva dato sostanza alle speranze dei tifosi della Juventus in chiave Paul Pogba : «Devono sognare, come capita a tutti i tifosi del mondo, altrimenti sono morti. Non è però questo il momento giusto dire che lascia il Manchester United per andare alla Juve, al Real Madrid o al Barcellona». Nelle ultime ore ci ha pensato Momo Sissoko ad alimentarle ulteriormente, in una intervista rilasciata al Daily Mail: «Penso che Pogba tornerà alla Juventus - ha detto l’ex centrocampista maliano, in bianconero dal 2008 al 2011 -, tutto suggerisce che lascerà Manchester e la Premier League. La Juventus è il club che conosce, dove è amato e rispettato incondizionatamente».

Raiola e Solskjaer ai ferri corti

E che il club bianconero stia seguendo il centrocampista campione del mondo non è un mistero per nessuno. Ancora Raiola aveva ammesso, dopo la semifinale di andata di Coppa Italia in casa del Milan il 17 febbraio, di aver parlato del francese (e di altri giocatori) con Pavel Nedved, vicepresidente bianconero. Aggiungendo: «Un grande giocatore non può andare allo United per non competere per Champions League e Premier League: Paul vuole restare ad alti livelli». Parole che avevano aumentato il disappunto nell’ambiente Red Devils, a cominciare da Ole Gunnar Solskjaer: «Pogba è un nostro giocatore, non di Mino». E lo stesso allenatore norvegese ha annunciato ieri il ritorno del Polpo in organico.

