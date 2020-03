Daily Star: "Inter ancora sulle tracce di Marcos Alonso"

LONDRA - Per la prossima stagione l'Inter non molla Marcos Alonso. L'esterno spagnolo del Chelsea resta un obiettivo, dopo esserlo stato già nel mese di gennaio, quando era stato accostato a più riprese al club nerazzurro. Lì avrebbe ritrovato infatti Antonio Conte, suo allenatore ai tempi in cui guidava i Blues, che lo riabbraccerebbe molto volentieri. L'edizione odierna del "Daily Star" rilancia parlando di un interesse ancora vivo da parte dell'Inter, che sta seguendo con molta attenzione le ultime prestazioni di Marcos Alonso, in grado di scalare le gerarchie nelle preferenze di Lampard.

Inter, l'obiettivo è sempre Marcos Alonso

Per lo spagnolo sarebbe eventualmente un ritorno in Serie A: con la maglia della Fiorentina ha giocato complessivamente due stagioni e mezza, mettendo insieme 85 presenze e 5 reti. Ma soprattutto in Toscana è riuscito a fare un salto di qualità nella sua carriera, mettendosi in luce con un rendimento d'alto spessore e attirando le attenzioni dei grandi club europei. Così nell'estate 2016 arrivò la chiamata del Chelsea, che mise sul piatto 23 milioni di euro per portarlo via dal club viola. Ora però potrebbe essere arrivato il momento di tornare in Italia.