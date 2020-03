Mundo Deportivo: "La Juve su Kaio Jorge. In Brasile è il nuovo Neymar"

SANTOS (Brasile) - "La Juventus sfida il Real Madrid per Kaio Jorge, 18enne stella del Santos, considerato il nuovo Neymar". Ne è certo El Mundo Deportivo, che parla di un acceso duello di mercato tra bianconeri e Blancos per il giovane talento classe 2002, fresco di gol al debutto coi "grandi" in Coppa Libertadores. Kaio Jorge è dotato di una tecnica sopraffina ma è anche molto abile di testa, a dispetto dei 176 centimetri di altezza, ha messo a referto sei reti nelle 10 presenze con la Nazionale brasiliana Under 17 e ha una clausola rescissoria tutt'altro che banale, fissata a 50 milioni di euro. La scadenza del contratto al prossimo 31 dicembre 2021, però, potrebbe limitare il potere del Santos in sede di trattative. Sfumato Haaland e col futuro di Higuain ancora tutto da scrivere, la Juve potrebbe aver individuato il prossimo perno dell'attacco.