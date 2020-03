Kaio Jorge: cinque cose che non sapete sul nuovo obiettivo della Juve

TORINO - Kaio Jorge. Un nome, una garanzia. L'attaccante del Santos, nonostante la giovane età (18 anni compiuti lo scorso 24 gennaio) si è già guadagnato l'attenzione dei maggiori top club europei, diventando un vero e proprio obiettivo di mercato della Juve e del Real Madrid, pronte a darsi battaglia pur di prendere quello che in molti definiscono come l'erede di Neymar. Tecnicamente superlativo e dotato di un ottimo colpo di testa nonostate non sia altissimo, 176 centimetri, il gioiellino brasiliano ha esordito con la maglia del Santos a settembre 2018 contro l'Atletico Paranaense. Poi altre tre presenze nel 2019 tutte da subentrato, senza riuscire mai a timbrare il cartellino. In Coppa Libertadores, però, Kaio Jorge ha trovato subito la via del gol nell'esordio assoluto contro la Defensa y Justicia di Hernan Crespo, mettendo a segno la rete del definitivo 2-1 e completando la rimonta a due minuti dal 90'. Su di lui ci sono grandi aspettative, tanto che il Santos ha fissato una clausola rescissoria di 50 milioni di euro.

Cinque curiosità su Kaio Jorge:

Ha esordito con la maglia del Santos a 16 anni, 8 mesi e 6 giorni, diventando il sesto più giovane debuttante nella storia del club brasiliano