Pogba, Solskjaer avvisa la Juve: "Paul resta allo United"

Ci pensa Ole Gunnar Solskajer a scacciare via le voci insistenti sul futuro di Pogba: "Resta al Manchester United", questo il messaggio che arriva forte e chiaro. Segnale lanciato anche alla Juventus, una delle pretendenti più agguerrite per il ritorno di Paul a Torino. L'allenatore dei Red Devils, dopo la vittoria in Europa League contro il Lask, è stato molto diretto.

Solskjaer: "Pogba rimane allo United"

La stagione di Pogba è stata sin qui tormentata, causa una serie di problemi alla caviglia che hanno limitato il suo impiego ad appena 8 presenze, l'ultima delle quali il 26 dicembre scorso. Mino Raiola, l'agente del francese, ha più volte lasciato intendere che il futuro dell'ex Juve potrebbe essere lontano da Manchester. Idea alla quale però Solskjaer risponde così: "Paul è un nostro giocatore, ha un altro anno di contratto più un'opzione per quello successivo, per cui potete aspettarvi che sarà allo United anche la prossima stagione", il suo messaggio tranchant.