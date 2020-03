Pogba, ricomincia il braccio di ferro. Sfida Juve-Real!

TORINO - Come volevasi dimostrare: il mercato non finisce mai. E a maggior ragione ora che i campionati sono interrotti tocca alle trattative e ai progetti per il futuro catalizzare l’interesse. Anche e soprattutto degli addetti ai lavori, oltre che degli osservatori. Succede così che torni prepotentemente al centro dell’attenzione l’affaire Paul Pogba - evidentemente uno dei giocatori destinati a scaldare maggiormente la prossima estate pallonara - con il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, che rinvigorisce il braccio di ferro in corso (più o meno con il resto del mondo, in corso).