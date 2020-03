Torino, obiettivo Fofana: Longo, colpo di fulmine

TORINO - Retroscena interessante. Fofana a Longo piace molto. Il motivo parte da lontano. Come ci ha rivelato il padre nel primo giorno d’allenamento al Filadelfia, Moreno Longo doveva diventare l’allenatore dell’Udinese in sostituzione di Tudor . Tra le due parti c’era anche un accordo verbale. Solo che Luca Gotti ha fatto bene e alla fine il diesse Marino ha preferito continuare con lui. Ma in quel periodo, alla luce del contatto e della possibile assunzione, il tecnico granata aveva seguito con molta attenzione le partite dell’Udinese ed era rimasto colpito dalla velocità d’esecuzione di Fofana. La rapidità dei movimenti, le ripartenze veloci, la corsa: tutte caratteristiche che sono entrate nella testa dell’allenatore che avrebbe impostato la squadra su di lui e De Paul . Poi è passato al Toro, la squadra del cuore, coronando la sua ambizione massima visto che arrivava dal settore giovanile e sentiva (sente) il Filadelfia come casa sua.

E nella nuova realtà non ha dimenticato quei filmati, quelle azioni con il franco-ivoriano grande protagonista. E nella testa pensa di averlo al Toro per velocizzare il centrocampo. Non si tratta del classico regista di cui la squadra, in attesa di Verdi, ha assolutamento bisogno ma resta pur sempre un giocatore che con le sue qualità può contribuire al salto di qualità del gruppo. Nelle movenze può ricordare Yaya Tourè, Paul Pogba e Patrick Vieira per il tipo di fisico e l’agilità con cui riesce a trattare la palla nonostante l’altezza. Gioca da centrocampista centrale o anche da trequartista (ecco il punto). Come dicevamo ottima anche la sua velocità di esecuzione nonostante le leve lunghe e la capacità in fase di interdizione difensiva. Dal carattere tenace e battagliero, calcia con entrambi i piedi anche se il destro è il piede di riferimento.

