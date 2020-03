Inter, modello Chelsea: Coutinho più Eriksen

MILANO - Quella che vedrà la luce nella prossima stagione potrebbe essere un'Inter modello Chelsea. La trattativa che porterà Lautaro Martinez al Barcellona, infatti, potrebbe a sorpresa regalarae anche nuovi risvolti tattici per la squadra che verrà. Come è noto, il club nerazzurro sta valutando diversi profili per la sostituzione del bomber argentino (Aubameyang il preferito, poi Werner, Martial, Gabriel Jesus e David nella lista), ma se nei discorsi con i catalani dovesse rientrare Philippe Coutinho ecco che Antonio Conte potrebbe ritrovarsi in rosa due - grandi - trequartisti.