Mundo Deportivo: "Barcellona-Lautaro Martinez, un amore che parte da lontano"

BARCELLONA (SPAGNA) - Il Barcellona insiste su Lautaro Martinez. L'Inter resiste e non fa sconti. L'attaccante argentino è stato ormai designato come l'erede di Luis Suarez e i blaugrana sarebbero pronti a far di tutto pur di portarlo alla corte di Leo Messi. Quello tra il Toro e i catalani, però, secondo quando riportato dal quotidinao spagnolo Mundo Deportivo, sarebbe un amore partito da lontano: dal 2016. L'argentino era impegnato nel Torneo Internacional Sub-20 COTIF e alcuni emissari del Barcellona lo notarono. Da quel momento è iniziata una vera e propria telenovela che ha visto più volte il ragazzo di Bahia Blanca vicino al trasferimento al club spagnolo, senza mai però concretizzarsi.

Sport: "Il Barcellona vuole Lautaro Martinez, l'Inter non fa sconti"

Barcellona-Lautaro Martinez: c'è un retroscena

Nel marzo 2018, stanto a quanto riportato dal Mundo Deportivo, i blaugrana avrebbero avuto la possibilità di prelevarlo dal Racing Avellaneda, dove intanto aveva già dimostrato le proprie qualità, per quasi 10 milioni di euro. Milito, che lo aveva visto all'opera, intuì le potenzialità del ragazzo e lo indicò alla dirigenza dell'Inter. Una dritta che il club nerazzurro colse subito sbaragliando la concorrenza e acquistandolo per 25 milioni di euro. Il passaggio di Lautaro al Barcellona sarebbe poi potuto avvenire nel 2019, sempre secondo il Mundo Deportivo, ma poi il passaggio di Icardi al Psg cambiò le carte in tavola e Lautaro divenne la punta di diamante del reparto offensivo nerazzurro.