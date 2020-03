“Juve, Gabriel Jesus fa per te”

TORINO - Il mercato sembra ancora lontano, ma in realtà è una delle poche cose che l’emergenza coronavirus non ha stoppato del tutto. Gli incontri tra dirigenti e procuratori sono stati azzerati, ma i telefoni squillano. È così anche in casa Juventus, dove sono molti gli argomenti allo studio in vista dell’estate. Dallo scambio Icardi-Pjanic proposto dal Psg ai costi dell’operazione Pogba bis fino alla caccia di un “numero 9” Under 30 da affiancare a Cristiano Ronaldo. Abbiamo cercato di approfondire pro e contro dei possibili incastri attraverso una vera e propria squadra di mercato. Ex giocatori come Alessio Tacchinardi e Stefano Tacconi. Dirigenti come Giorgio Perinetti (ex Genoa, Siena, Roma, Juve) e Massimiliano Mirabelli (ex Milan e Inter). E un folto gruppo di procuratori internazionali: Beppe Bozzo (agente di Tonali e Bernardeschi), Andrea D’Amico (agente di Giovinco), Donato Di Campli (agente di Orsolini), Claudio Vigorelli (agente di Zaniolo), Yvan Le Mée (agente di Ayé del Brescia e Mendy del Real Madrid), Fabrizio De Vecchi (l’intermediario che ha portato Danilo alla Juve) e Bruno Satin, che tra le infinite operazioni condotte è stato anche il primo rappresentante di Koulibaly.