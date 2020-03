Kulusevski: “Cristiano Ronaldo e Douglas Costa: due fenomeni”

TORINO - In attesa del mercato estivo, la Juventus si era già portata avanti con il lavoro a gennaio, arrivando per prima su uno dei talenti più apprezzati della Serie A: 35 milioni (più bonus) erano serviti per battere la concorrenza dell’Inter e consegnare alla Continassa per la prossima stagione Dejan Kulusevski, svedese non ancora ventenne lasciato in prestito a Parma. Una scelta fatta per garantirgli continuità di impiego e permettergli di confermare le proprie qualità sul fronte offensivo, sia come attaccante esterno sia come trequartista. In questi giorni di riposo forzato Kulusevski si è raccontato sul canale Facebook de Gli Autogol, che lo hanno stuzzicato sui singoli. A cominciare da quelli con cui ha giocato o ha incrociato: «Ilicic è una follia, fortissimo. È uno dei migliori al mondo, da lui ho imparato tantissimo. Tra gli avversari dico Cristiano Ronaldo, nell’ultima partita che abbiamo giocato contro la Juventus (quella persa 2-1 il 19 gennaio a Torino, ndr) stava benissimo. Anche Douglas Costa nell’uno contro uno non ti lascia scampo, quando aveva palla andava a una velocità doppia». L’idolo personale sta però all’estero: «Il mio preferito è Hazard, vorrei davvero giocare come lui. Copio tanti suoi movimenti, le sue finte di corpo: è veramente forte. Il mio ruolo? Se chiedete a me rispondo trequartista, ma dipende dal tecnico».