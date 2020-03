Inter, assalto a Marcos Alonso

MILANO - E' il ruolo più semplice da interpretare negli schemi di Antonio Conte , ma anche quello più dispendioso, quello dove una giocata fatta bene o un movimento indovinato, può fare anche la differenza. L’ Inter in questo 2019-20 ha avuto discrete risposte dai suoi esterni tutta fascia, ma è lì che l’ad Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio cercheranno di incidere maggiormente sul mercato. Perché è vero che andrà ritoccata la difesa con un innesto soprattutto se andrà via Godin , è vero che servirà almeno un centrocampista per rimpiazzare Borja Valero in scadenza di contratto ed è vero che l’attacco andrà rivoluzionato se, oltre a Sanchez , dovesse salutare la truppa anche Lautaro Martinez destinazione Barcellona . Ma è anche vero che per ridurre definitivamente il gap con la Juventus e provare a tornare fra le migliori sedici d’Europa ci sarà bisogno di un “upgrade” sulle fasce, con giocatori che sappiano maggiormente incidere rispetto ai vari Candreva , Moses , D’Ambrosio , Asamoah , Young e Biraghi .

La priorità

La priorità è sulla fascia sinistra dove oggi pendono molti punti di domanda. Ashley Young è arrivato a gennaio e ha il contratto in scadenza, ma il suo rendimento è stato buono e rimarrà anche se, all’alba dei 35 anni, non potrà essere il titolare della corsia sinistra. Asamoah in questa sosta forzata ha avuto tempo per recuperare a pieno, ma in quest’annata è uscito dai radar da novembre per problemi al ginocchio sinistro e non dà ampie garanzie. Infine Biraghi è in prestito dalla Fiorentina, ma il diritto di riscatto per acquistarlo non è banale, di 12 milioni. Dunque è qui che l’Inter andrà a rinforzarsi e l’obiettino numero uno, fin dallo scorso mese di gennaio, è Marcos Alonso del Chelsea, giocatore voluto e allenato a Londra dallo stesso Conte. Lo spagnolo rimane in cima alla lista di Marotta e dall’Inghilterra giungono notizie di come il giocatore, di fatto rilanciato da Lampard solo a febbraio dopo mesi di tribune, sia fra i cedibili del Chelsea. Secondo il “Daily Express”, infatti, Marcos Alonso sarebbe sulla lista dei partenti insieme ad altri compagni - come Emerson, altro esterno mancino sul taccuino di Marotta (ma anche della Juventus) - perché nel suo ruolo i Blues puntano su Ben Chilwell del Leicester e Nicolas Tagliafico dell’Ajax. A gennaio il Chelsea chiese più di 35 milioni per cedere Marcos Alonso, ma è una richiesta nella quale il club londinese includeva anche una sorta di risarcimento per la cause legali perse con Conte. A fine campionato, con i prezzi del mercato che dovrebbero globalmente abbassarsi, il suo cartellino dovrebbe tornare a cifre più trattatabili.

