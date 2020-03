Milan, per Reina e Rodriguez idea rientro a fine prestito

MILANO - Con Andrè Silva, Mattia Caldara e Suso, il Milan è messo a posto fino al giugno 2021. Sono tutti e tre in prestito, rispettivamente all’Eintracht Francoforte, all’Atalanta e al Siviglia, ma il problema del loro destino, se mai si dovrà porre, sarà rimandato, come detto, fra più di un anno. Diverso, invece, il discorso per Pepe Reina, che da gennaio è all’Aston Villa, e per Ricardo Rodriguez, nello stesso periodo ceduto in prestito al Psv Eindhoven. Entrambi, prima che anche sul calcio si abbattesse il coronavirus, stavano giocando.