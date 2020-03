Sport: "Junior in uscita, il Barcellona lo inserisce nella trattativa per Lautaro"

BARCELLONA (SPAGNA) - Continua il pressing del Barcellona per Lautaro Martinez. I blaugrana stanno cercando un rinforzo in attacca e l'argentino dell'Inter è il nome in cima alla lista per raccogliere l'eredità di Suarez. Il Toro ha una clausola rescissoria di 111 milioni di euro, pertanto, i catalani starebbero cercando delle contropartite per abbassare le pretese dei nerazzurri. Stando a quanto riferito dal quotidiano spagnolo Sport, nella trattativa potrebbe finire Junior Firpo, terzino sinistro classe '96 acquistato dal Betis la scorsa estate per 18 milioni di euro più 12 variabili. Preso come sostituto di Jordi Alba, però, nonostante le ottime doti fisiche e l'abnegazione, Junior non è riuscito a convincere prima Valverde e poi Setien, che lo conosceva dai tempi del Betis. Da qui l'idea di metterlo sul mercato e proporlo all'Inter. Junior in Italia si è messo in mostra soprattutto con la maglia dell'Under 21 spagnola, finendo anche nel mirino di altri club di Serie A come Roma, Napoli e Torino.