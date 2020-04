Juve, Sagna spinge Pogba a Torino: "Meglio del Real"

TORINO. Real Madrid o Juventus. Il futuro di Paul Pogba non è ancora certo, ma molto probabile resta il suo addio da Manchester, che sta sempre più stretta al Polpo e alle sue ambizioni Champions League. Lo United potrebbe essere fuori dalla Champions per il secondo anno consecutivo e per il francese significherebbe giocare in Europa League per la terza annata (su cinque) da quando è tornato a Old Trafford. Troppo. Tutti motivi giusti e logici che, uniti a un contratto fino al 2021 rinnovabile automaticamente fino al 2022, fanno propendere per il divorzio (...)