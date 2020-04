Barcellona, i tifosi snobbano Neymar: "Vogliamo Lautaro Martinez!"

"La politica di rafforzamento della rosa non cambia, Abidal e Planes continuano a lavorare per allestire la squadra, anche se in questa estate ci saranno soprattutto scambi. Non ci saranno tanti soldi, così tanti soldi, ma ci saranno più scambi. Noi ambiziosi? Sì, dobbiamo fare una buona squadra". Bartomeu è stato chiaro, alla fine della pandemia da Coronavirus vuole rinforzare il suo Barcellona e gli obiettivi in mente e nel mirino anche quelli sono risaputi: Lautaro Martinez e Neymar. Ovviamente, non solo loro, ma l'attaccante dell'Inter e la stella del Psg sono i due nomi più di rilievo per il futuro del Barça. La priorità, continuano a ribadire dalla Spagna, è il 'Toro' di Antonio Conte, molto più adatto sotto il profilo tecnico-tattico rispetto al brasiliano. Che però sarebbe un grande ritorno.

