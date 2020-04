Napoli, De Laurentiis pensa al ritorno di Cavani

NAPOLI - Dopo aver tracciato un bilancio delle ultime due stagioni il Napoli ha tratto una convinzione: serve un attaccante centrale di altissimo rendimento, uno che riesca anche a partecipare al gioco di squadra. Milik ha deciso di lasciare l'azzurro, dopo la richiesta-choc per un rinnovo da 5 milioni, e sarà messo in vendita in attesa dell'offerta migliore. Non è un mistero che Ciro Immobile rappresenti il pallino di Giuntoli, per il quale ci sarebbe anche l'approvazione di mister Gattuso. Ma la Lazio non chiederebbe meno di 80 milioni di euro.