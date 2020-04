L'Equipe: "Pogba può liberarsi dal Manchester United!"

TORINO - Sono tanti i nuovi scenari che si profilano all'orizzonte dell'emergenza Coronavirus e del loro impatto sul mondo del calcio, ma di sicuro c'è che, non appena ripartirà il calciomercato, Paul Pogba sarà uno dei gioielli sui quali si rincorreranno notizie su notizie per capire quale sarà il suo futuro, con la convinzione che sarà sempre più lontano dal Manchester United. Il francese, fuori praticamente da inizio stagione per vari infortuni, è in rottura con l'ambiente e i rapporti tesi tra il club e il suo agente Mino Raiola non aiutano chi spera di continuare a vederlo con la maglia dei Red Devils. Juve e Real sono i possibili approdi del centrocampista, che - secondo quanto riporta l'Equipe - avrebbe in mano una carta pesante per sbloccare un suo possibile trasferimento se le cose non dovessero andare lisce.