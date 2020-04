Sun: "Lautaro Martinez, anche il City pronto a pagare la clausola"

TORINO - E vera e propria asta di mercato per Lautaro Martinez. Il nome del centravanti dell'Inter sarà uno dei più caldi della prossima finestra di calciomercato. Diverse squadre, infatti, sarebbero già attive per provare l'ingaggio dell'attaccante argentino. Il Barcellona, ad esempio, è uno dei club interessati al Toro ma, come riporta il Sun, in pole position per il giocatore ex Racing ci sarebbe il Manchester City di Guardiola. Secondo il tabloid inglese, infatti, i Citizens sembrano disposti a versare i 111 milioni di euro di clausola rescissoria per assicurarsi la firma di Lautaro. Guardiola considera il Toro l’erede ideale di Sergio Aguero, centravanti vicino all’addio al Manchester City Il club di Premier League sarebbe pronto a bruciare la concorrenza delle altre big per l'argentino, corteggiato soprattutto dal Barcellona, pagando la clausola di rescissione. Real Madrid e Chelsea sono le altre due società, oltre al Barcellona, che stanno seguendo da vicino il Toro ma il City, secondo il Sun, si sarebbe inserito prepotentemente nella corsa al giocatore e, al momento, sarebbe addirittura il favorito.