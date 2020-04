In Argentina: "Juve su Hurtado del Boca"

TORINO - Nelle ultime ore una voce sta rimbalzando con insistenza in Argentina: secondo quanto dichiarato dall’agente Rodolfo Adriano Baque, «la Juventus avrebbe chiesto le condizioni per poter strappare l’attaccante venezuelano Jan Hurtado al Boca Juniors e portarlo in Italia». Il ventenne ha appena vinto il titolo con il Xeneize ed è titolare della Vinotinto.