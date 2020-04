As: "Fabian Ruiz verso il Real Madrid, il Napoli chiede 100 milioni"

MADRID (Spagna) - Il Real Madrid starebbe tornando alla carica per Fabian Ruiz, talentuoso centrocampista del Napoli, già trattato la scorsa estate. La posizione di De Laurentiis non sarebbe cambiata neppure col prevedibile mercato con "cifre al ribasso" in virtù dell'emergenza Coronavirus e non avrebbe alcuna intenzione di fare sconti: stando a quanto riferito da As, infatti, il patron degli azzurri, che così come il tecnico Gattuso ritiene incedibile il calciatore, potrebbe vacillare soltanto per una cifra pari o superiore ai 100 milioni di euro. Fabian Ruiz, dal canto suo, stando sempre a quanto riportato dalla testata iberica, sarebbe estremamente orgoglioso dell'interesse dei Blancos nei suoi confronti, a tal punto che, per rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2023, pretenderebbe l'inserimento di una clausola rescissoria "a cifre ragionevoli", tale che possa permettergli, quando ci sarà l'affondo decisivo, di volare nella capitale spagnola per vestire la camiseta merengue.