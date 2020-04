Real Madrid, Benzema: "Continuerò a fare la storia qui"

Dal 2009, da quando è arrivato a Madrid, Karim Benzema è stata sempre la prima punta titolare del Real. Undici anni di gol e prestazioni al top e di certo il francese non ha intenzione di finirla qui. "Sono quello che sono oggi grazie al Lione ma per il momento non penso a un ritorno, voglio continuare a fare la storia al Real Madrid che è il miglior club del mondo. Magari al Lione potrei chiuderci la carriera" ha detto in un'intervista per OL Night System parlando del suo futuro.

I medici della Spagna: "Impossibile giocare a calcio per mesi"

Mundo Deportivo: "La Liga ha deciso chi andrà in Champions ed Europa League in caso di stop"