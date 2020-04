Dall'Inghilterra: "Pogba-United, salta l'opzione per il rinnovo"

Dall'Inghilterra arrivano notizie che fanno ben sperare anche la Juventus: Pogba e il Manchester United sarebbero più vicini all'addio. Infatti, i Red Devils non avrebbero intenzione di esercitare l'opzione unilaterale di rinnovo per un'ulteriore stagione, lasciando così la scadenza del contratto del francese al 2021. Se ciò venisse confermato, il Manchester sarebbe costretto a cedere il giocatore l'estate prossima per non perderlo a parametro zero. Sul giocatore ci sono, oltre alla Juve, che pensa al grande ritorno, il Real Madrid e, ultimamente, anche l'Inter. Il futuro di Pogba è più che mai in bilico e incerto, ma una cosa a questo punto appare molto più probabile: l'addio ai Red Devils.

Pogba alla Juve: tra Torino e il Polpo le insidie amiche Allegri e Zidane