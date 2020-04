Idea Milik più forte ma anche a Trezeguet piace molto Icardi

TORINO - Lui, in fondo, mezzo argentino lo è di sicuro, visto che i genitori e la sorella sono venuti al mondo a Buenos Aires. E quindi se David Trezeguet, illuminato esponente della juventinità più autentica, parla del connazionale Mauro Icardi conviene fidarsi. A Le Parisien l’ex cannoniere, attuale brand ambassador bianconero, dice la sua. Sono parole che, in un certo qual modo, sostengono il pressing di Fabio Paratici e dei suoi collaboratori sull’entourage della punta del Paris Saint-Germain. Un club che - parola di Trezegol - «dovrebbe riscattarlo (Maurito, s’intende, ndr) innanzitutto per la sua età: ha 27 anni, è ancora giovane. Ci sono alcuni parametri che mi stimolano a rispondere positivamente alla prospettiva di un riscatto del cartellino. E poi in giro per il mondo ci sono pochissimi attaccanti di quel livello. Ha dimostrato le sue qualità, si è adattato al Psg nonostante il fatto che prima dello stop per il Coronavirus abbia giocato meno. Sempre meglio avere Icardi con te che contro di te. Perciò capisco l’interesse datato della Juve. E’ un bomber formidabile, dalle caratteristiche uniche». Una sorta di endorsement indiretto nei confronti di una società che a David ha cambiato la vita e alla quale lui ha cambiato la vita.