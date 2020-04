RMC Sport: "La Juve punta Aouar, il Lione chiede 50 milioni di euro"

TORINO - Il prossimo sarà pure un mercato più povero ma questo non significa che non ci saranno giocatori contesi. Uno di questi potrebbe essere Houssem Aouar, 21enne centrocampista francese del Lione. Secondo Rmc Sport il Manchester City sarebbe una delle principali pretendenti, tanto che già la scorsa estate c'era stato qualche contatto. L'operazione poi non è andata in porto ma Guardiola è un grande estimatore del talentino a disposizione di Rudi Garcia. E non è il solo perchè anche Juve e Paris Saint Germain sarebbero sulle tracce di Aouar: i bianconeri, in particolare, hanno un ottimo rapporto con il Lione e questo potrebbe agevolare un'eventuale trattativa. Aulas, presidente dell'OL, sarebbe anche disposto a privarsi del suo gioiellino ma pretende un assegno da almeno 50 milioni di euro.

