Juve, Kulusevski è pronto: ecco perché Sarri punterà su di lui

A vent’anni si pensa di avere il mondo in mano ed è giusto che sia così: non costa nulla sognare quando si è giovani. Se poi si hanno le qualità di Dejan Kulusevski, fresco ventenne (ha compiuto gli anni ieri, giorno della Liberazione), allora ecco che i sogni hanno ottime possibilità di trasformarsi in realtà. Il centrocampista, preso a gennaio dalla Juventus per 44 milioni (35 più 9 di bonus, destinazione Atalanta) e lasciato in prestito a Parma, si sta allenando a Stoccolma con la sua vecchia squadra del Brommapojkarna, smanioso di poter riprendere presto il campionato e poi traslocare a Torino: è consapevole di avere l’occasione della vita in un top club per dimostrare il suo valore, nello stesso tempo è sicuro di essere all’altezza della sfida perché ci sta lavorando da tempo. [...]

E dalla prossima stagione Kulusevski sarà a disposizione di Maurizio Sarri che gli dovrà trovare posto nella ricca rosa, alla luce anche di chi partirà quest’estate. Nel Parma ha giocato da esterno di destra nel tridente offensivo, ma il ragazzo ha le qualità per agire anche da trequartista. E non è da escludere che, all’interno di un progetto tattico pluriennale, non possa arretrare il raggio d’azione e giocare da mezzala. Il tecnico bianconero lo sta studiando per trovargli la giusta collocazione tattica, ma proprio la sua duttilità consentirà allo svedese di essere impiegato in più di una posizione. Da esterno d’attacco può fare concorrenza a Douglas Costa, il pupillo di Sarri zavorrato però da una condizione fisica sempre border line, considerando i tanti infortuni che gli hanno impedito in questa stagione di essere utilizzato con continuità. Da mezzala può offuscare Federico Bernardeschi, sempre alla ricerca di un ruolo che convinca Sarri.

