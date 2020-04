Milan, da Paquetà e Kessie un tesoretto per il rinnovo di Donnarumma

MILANO - La prossima estate dovrà sicuramente dare una risposta alla situazione contrattuale di Donnarumma al Milan . In assenza di un prolungamento, l'attuale accordo in scadenza a giugno 2021 rappresenterebbe un pericolo troppo forte di perdere il portiere a parametro zero dodici mesi dopo. Sul tavolo della trattativa c’è un elemento significativo: la volontà di Donnarumma di restare in rossonero. Il numero 99 è molto affezionato all’ambiente e non vuole cambiare. Ma resta il nodo del suo maxi-ingaggio: 6 milioni netti, quasi 11.5 lordi. Una somma elevatissima per gli standard salariali di Elliott che vuole imporre un tetto a 2.5 milioni netti e nello scorso mercato di gennaio ha già ottenuto una decisa sforbiciata con alcune cessioni, mirate anche a diminuire il monte-stipendi, ora calato a 80 milioni complessivi. Significa che l’ingaggio di Donnarumma pesa da solo il 14% del totale del gruppo rossonero.





I margini di manovra per creare un tesoretto da destinare al prolungamento, che ovviamente dovrebbe viaggiare quanto meno sulle stesse cifre di stipendio (ma è evidente che la richiesta iniziale andrà nella direzione di un aumento), non mancherebbero. In uscita ci sono giocatori che possono portare ricavi più o meno consistenti alle casse milaniste. In cima a questa lista c’è Paquetà che, dopo un inizio incoraggiante, non ha più trovato le chiavi per convincere l’ambiente milanista. Sulle sue tracce, oltre al Psg, ci sono Flamengo e Benfica. La proprietà milanista vuole cedere il brasiliano perché considera il suo acquisto, al pari di quello di Piatek, un errore che ha pesato sul bilancio rossonero senza portare la qualificazione in Champions nella scorsa stagione. Il centravanti polacco è partito a gennaio. Nella prossima sessione di mercato potrebbe toccare al brasiliano. Un altro calciatore, che ha estimatori, è Kessie. Anche l’ivoriano potrebbe partire di fronte a una buona offerta.