Il Milan cerca il nuovo Ibrahimovic: pure Jovic con Boadu

MILANO - Anche il Milan potrebbe iscriversi alla corsa per Luka Jovic , il 22enne centravanti serbo protagonista di uno straordinario ’18-19 con l’ Eintracht Francoforte (27 gol in 48 gare), ma poi schiacciato dalla valutazione di 60 milioni con cui il Real Madrid lo ha strappato alla concorrenza di mezza Europa l'estate scorsa. Jovic con i blancos non è riuscito a imporsi, per Zidane è sempre stato un’alternativa a Benzema , tant’è che lo ha utilizzato da titolare solamente 8 volte (su 24 presenze totali) per un minutaggio complessivo di 770 minuti, ovvero 32 di media a gara.

Jovic in prestito potrebbe rivelarsi una soluzione perfetta per il Milan che verrà, ma ricordiamo come in cima alla lista rossonera ci sia un attaccante ancora più giovane per rinforzare un reparto che ripartirà da Leao e Rebic, in attesa di capire cosa succederà con Ibrahimovic. Comunque vada un attaccante servirà e in caso di addio dello svedese, due. Il preferito rimane il 2001 olandese Myron Boadu, bomber dell’Az Alkmaar (20 gol e 13 assist in 39 gare) e già nel giro della nazionale maggiore dove ha esordito segnando lo scorso 19 novembre contro l’Estonia.