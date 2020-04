Inter, sul futuro di Lautaro decide Conte

MILANO - Inter e Barcellona hanno ripreso a parlare per Lautaro Martinez. La scelta di campo fatta in merito ai costi dell’operazione Neymar ha avuto come primo effetto collaterale quello di far balzare nuovamente in cima ai pensieri blaugrana la candidatura dell’argentino, che peraltro gode della sponsorizzazione di Leo Messi, non un dato marginale. Però, al momento, tra i club non c’è accordo né sulla valutazione del cartellino (l’Inter ha posto come pietra angolare i 111 milioni della clausola), tanto meno sulle contropartite da inserire nell’affare che il Barcellona - anche alla luce degli effetti nefasti della pandemia pure sul mondo del calcio - vorrebbe chiudere a cifre ben più basse rispetto a quelle paventate a inizio 2020 quando addirittura sembrava che a Martinez sarebbe stato dato un valore di 150 milioni, per tre/quarti ammortizzato dai giocatori offerti dai catalani.