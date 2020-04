Il Milan ci prova per Onana: una tutela se Donnarumma va via

MILANO - Lo stop del campionato olandese, uno dei primi a decidere di non ripartire dopo il coronavirus, apre ufficialmente con un certo anticipo il mercato dei tulipani. Che, da sempre, è particolarmente florido, vista la capacità della squadre olandesi di sfornare giovani talenti in ripetizione. Tra questi, pur non più giovanissimo, ma con una carriera ancora tutta da vivere, c’è sicuramente il portiere dell’Ajax: Andrè Onana, classe 1996, camerunense, cresciuto nell’Accademia di Eto’o prima di andare nella cantera del Barcellona e finire poi all’Ajax all’età di 19 anni, ormai da 4 stagioni difende la porta dei lancieri. Cresciuto al punto da diventare uno dei più forti nel ruolo, ma ancora sufficientemente giovane per entrare nel mirino di Gazidis e Rangnick. Come sappiamo, trattare con l’Ajax è sempre e solo una questione di soldi: nessuno è incedibile, in una squadra che ha insito nella propria filosofia l’idea di lanciare i giovani per poi cederli al miglior acquirente. Il Milan ha già manifestato il suo interesse, aspetta che venga fatta una valutazione da parte dell’Ajax per capire se è possibile una trattativa.