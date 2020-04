Arthur e la Juve: "L'interesse mi fa piacere, ma amo il Barcellona"

BARCELLONA - Nonostante lo stop al campionato, la Juve continua a lavorare sul mercato per rinforzare la rosa. Tra i nomi in cima alla lista dei bianconeri c'è Arthur Melo, centrocampista brasiliano del Barcellona finito nell'agenda di Fabio Paratici e per il quale la Juve sarebbe pronta a liberarsi di Miralem Pjanic che, dunque, farebbe il percorso inverso. Il Barcellona non sembra volersi opporsi alla cessione del classe '96 e avrebbe dato alla Juve il via libera per trattare e raggiungere un accordo direttamente con il calciatore.

Pjanic e Arthur, i primi sì: Juve e Barcellona procedono decise nello scambio

Arthur sull'interesse della Juve

Arthur ha commentato le voci di mercato con un comunicato: "L'interesse dei grandi club fa sempre piacere, è un segnale positivo". Poi, però, giura amore eterno al Barcellona: "Nella mia mente c'è solo di giocare con il Barcellona per tanti anni. Il Barça è dove ho sempre desiderato essere e voglio essere blaugrana ancora per molto tempo. La mia idea è molto chiara - continua Arthur -, l'unica opzione che mi interessa è continuare a Barcellona, sono molto sicuro. Qui sto molto bene e ringrazio anche il club e lo staff tecnico per la loro fiducia. Questo è un altro motivo in più per chiarire la mia posizione, il mio unico desiderio è dunque di continuare". Arthur pensa poi alla ripresa del campionato, con il Premier Pedro Sanchez che, intanto, ha dato il via libera agli allenamenti individuali per il 4 maggio. "Sono concentrato al 100% sul lavoro e spero che torniamo a giocare quando possibile perché voglio davvero continuare a crescere qui e lottare per vincere altri titoli in blaugrana".