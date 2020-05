Torino, tra Bonaventura e Gagliardini ora rispunta Fares

TORINO - Il mercato del Toro si concede una pausa di riflessione ma, comunque, ci sono alcune certezze da tenere in considerazione indipendentemente dall’arrivo (ormai certo da giorni) di Vagnati. La prima è che Izzo piace all’Inter. Conte lo vuole per blindare la sua difesa a tre e Marotta cercherà di accontentarlo. E per averlo è disposto a discutere l’eventuale scambio con Gagliardini, magari inserendo nel “pentolone” pure Pinamonti come prestito (ma con la variabile Genoa, contrattualmente parlando). La seconda certezza è che il nome di Bonaventura è sempre caldo, anche se dovesse arrivare Giampaolo. Ma un giocatore del genere, comunque, piacerebbe anche ad altri allenatori, a partire da Longo che mantiene ancora vive le possibilità di restare sulla panchina granata se alla ripresa del campionato la squadra si metterà a conquistare risultati importanti. Come dire: non è detta l’ultima parola. Del resto il milanista è il giocatore che più di tutti manca al Toro per le sue caratteristiche tecniche.