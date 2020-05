Mirror: "All'Arsenal piace Kumbulla del Verona"

TORINO – Il difensore italo-albanese Marash Kumbulla piace all'Arsenal. Lo scrive il Mirror, sottolineando come anche Inter, Lipsia e l'Everton di Ancelotti siano sulle tracce del 20enne giocatore del Verona. Come noto, peraltro, anche la Lazio è interessata a Kumbulla che, secondo il sito del giornale inglese, sarebbe valutato circa 30 milioni di euro. Sembra peraltro che il Verona non sia disposto ad accettare contropartite tecniche per abbassare il prezzo del difensore.