Sport: "Juve-Barcellona, affare fatto: Pjanic, De Sciglio e 25 milioni per Semedo"

Pjanic più De Sciglio più 25 milioni di euro per Semedo : sarebbe questa la formula trovata dalla Juventus e dal Barcellona per chiudere l'accordo e lo scambio che interessa tre calciatori. Lo riporta in Spagna il quotidiano online "Sport". Dopo che i blaugrana hanno tolto dal tavolo della trattativa il centrocampista Arthur Melo, con i bianconeri sarebbe stata trovata un'intesa diversa con l'inserimento del terzino portoghese, che arriverebbe a Torino.

"Juve-Barcellona, l'accordo per Pjanic"

In direzione opposta partirebbero Pjanic e De Sciglio, insieme ad un conguaglio da 25 milioni a causa dell'importante valutazione che il Barça fa di Semedo (50 milioni). Dalla Spagna danno l'affare per fatto, completo, con entrambi i club interessati a mandarlo in porto. Affinché ci sia la fumata bianca mancherebbe l'ok di Semedo e l'accordo del giocatore con la Juve. L'agente del terzino, Jorge Mendes, avrebbe già le basi dell'intesa e nulla al momento pare far presagire un esito come quello con Arthur. La cifra versata per Semedo servirà al Barcellona per aumentare il tesoretto da investire su Lautaro Martinez. Qualora il prosieguo della Champions League slittasse a settembre, i tre calciatori la disputerebbero con le nuove maglie.