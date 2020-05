Jorginho-Juve, l'agente: "È un top club, tutti vorrebbero giocarci"

NAPOLI - Joao Santos, procuratore di Jorginho, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per commentare le voci che vorrebbero la Juventus interessata al suo assistito per raccogliere l'eredità di Pjanic, nell'eventualità di una sua cessione al Barcellona: “La Juventus è una delle principali squadre europee: a tutti i calciatori farebbe piacere un’esperienza in bianconero - afferma l'agente del regista dei Blues e della Nazionale italiana di Roberto Mancini -. Non ho sentito Paratici, ad oggi non mi ha chiamato. Jorginho ha 3 anni di contratto col Chelsea, sta bene a Londra. Ho letto dell’accostamento alla Juve attraverso i giornali e gli organi di informazione. Ritrovare Sarri? Ripeto: la Juventus è uno dei top club del panorama calcistico”.